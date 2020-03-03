حتي التقى مسؤولا دوليا وقائد اليونيفيل و3 سفراء: نؤكد إلتزام لبنان بالقرار 1701

شكر وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي ضمن دوائر الشؤون السياسية ودعم السلام وعمليات السلام خالد خياري، على موقفه الداعم ل​لبنان​.

وخلال لقائه خياري والقائد العام للقوة الدولية "​اليونيفيل​" الجنرال ​ستيفانو دل كول​، جدّد حتي تأكيد "إلتزام لبنان قرار ​مجلس الأمن​ 1701". وأثنى على "الدور الفاعل لقوات الطوارئ العاملة في ​جنوب لبنان​ (اليونيفيل) في حفظ الأمن والسلام"، مشدّدًا على "العمل من أجل الحفاظ على أمن "اليونيفيل".

كما التقى حتي على التوالي سفراء ​السويد​ يورغين ليندستروم، ​الفيليبين​ برنارديتا كاتالا، و​تشيكيا​ ​ميكاييلا فرانكوفا​.