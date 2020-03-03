شكر وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي ضمن دوائر الشؤون السياسية ودعم السلام وعمليات السلام خالد خياري، على موقفه الداعم للبنان.
وخلال لقائه خياري والقائد العام للقوة الدولية "اليونيفيل" الجنرال ستيفانو دل كول، جدّد حتي تأكيد "إلتزام لبنان قرار مجلس الأمن 1701". وأثنى على "الدور الفاعل لقوات الطوارئ العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) في حفظ الأمن والسلام"، مشدّدًا على "العمل من أجل الحفاظ على أمن "اليونيفيل".
كما التقى حتي على التوالي سفراء السويد يورغين ليندستروم، الفيليبين برنارديتا كاتالا، وتشيكيا ميكاييلا فرانكوفا.
كانت هذه تفاصيل خبر حتي التقى مسؤولا دوليا وقائد اليونيفيل و3 سفراء: نؤكد إلتزام لبنان بالقرار 1701 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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