جولة لرئيس بلدية الهرمل على المستشفيات والمطاعم لتفقد الإجراءات الإحترازية من كورونا

جال رئيس بلدية ​الهرمل​ ​صبحي صقر​، يرافقه أعضاء اللجنة الصحية في البلدية وممثّل عن ​وزارة الصحة العامة​ في الهرمل ومسعفون من ​الدفاع المدني​ في ​الهيئة الصحية الإسلامية​ و​الصليب الأحمر اللبناني​ وطبيب مختص وإعلاميون، في ​مستشفيات​ ومطاعم الهرمل، للإطلاع على الإجراءات الإحترازيّة من فيروس "كورونا".

بداية الجولة، كانت في "مستشفى البتول"، حيث كان في استقبال الوفد مدير المستشفى علي شاهين ومدير قسم الطوارئ والعناية المشددة الدكتور الياس الزين، الّذي تحدّث عن الإجراءات الوقائيّة المتّبعة، ومن ضمنها غرفة عزل وغرفة فرز للمرضى وإقفال كلّ مداخل المستشفى باستثناء المدخل الرئيسي، ليتم فحص حرارة جميع الزائرين. وأكّد أنّ "أي مشتبه به سيتمّ تحويله إلى غرفة العزل. وفي حال كان هناك شك بالإصابة، يتمّ الإتصال بوزارة الصحة لإجراء المقتضى اللّازم"، مطمئنًا أنّ "أي من هذه الحالات لم تصل إلى المستشفى".

بعدها، انتقل الوفد إلى "​مستشفى العاصي​"، حيث اطّلع من مسؤولة قسم الطوارئ عن الإجراءات المتّخذة.

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أمّا المحطة الثالثة فكانت في "مستشفى الهرمل الحكومي"، حيث استقبل الوفد مدير المستشفى الدكتور سيمون ناصر الدين، الّذي أكّد اتخاذ إجراءات خاصّة من تعقيم وعزل.

واستكمل الوفد جولته على ​المطاعم​، واطّلع على الإجراءات الصحية فيها، وتمّ توجيهها بالإجراءات الإحترازيّة المطلوبة، لناحية النظافة التامة وارتداء الكمامات والقفازات وغيرها.

ويستكمل الوفد جولته لتشمل كلّ المرافق الصحية والسياحية والمطاعم للإطلاع على كيفيّة تطبيق الإجراءات للحدّ من انتشار الفيروس.