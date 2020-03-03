سفير باكستان يزور الشيخ حسن: تناولنا وجهات نظر متصلة بالدروز والإسلام

التقى شيخ عقل ​طائفة​ الموّحدين ​الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​ في دار الطائفة في ​بيروت​، سفير ​باكستان​ لدى ​لبنان​ نجيب دوراني، وجرى استعراض العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بين باكستان وطائفة الموّحدين الدروز ولبنان، حيث وجّه السفير دوراني لشيخ العقل دعوة لزيارة باكستان، شارحا الدور الذي تلعبه بلاده ورئيس حكومتها في مجالات الإصلاح الداخلي ومن اجل فضّ النزاعات.

وقد رحب حسن بسفير باكستان، ومنوّها بكل الجهود الرامية الى إحلال ​السلام​ في كل ​العالم​ وخاصة بين المسلمين ونبذ كل اشكال التفرقة و​العنف​ والانتقام، مشيرا الى ان طائفة الموّحدين الدروز "كانت وستبقى مع ​الإسلام​ المنفتح وضد ​الإرهاب​، وكان لها في هذا المضمار سلسلة اسهامات أكان في مؤتمرات الازهر او رابطة العمل الإسلامي وغيرها من المحافل من اجل السلام المنشود وحماية حقوق الشعوب وتعزيز الحوار".

وبعد اللقاء، أشار سفير الباكستان، إلى أن "زيارتنا لشيخ العقل الرئيس الروحي لطائفة الموّحدين الدروز، هي لتبادل وجهات النظر المتصلة بالمجتمع الدرزي خصوصا والإسلام عموما والسلام المطلوب في هذا الاطار، الى جانب وضع باكستان في المنطقة وعلاقتها مع ​ايران​ و​المملكة العربية السعودية​ ودورها في الوساطات التي تقوم بها مع اصدقائها من اجل هذا السلام، ووضع المسلمين في ​الهند​ ولا سيما حيال العمليات التي تحصل بحق المسلمين في ​كشمير​".

كما استقبل حسن معتمد مشيخة العقل في ​الولايات المتحدة الاميركية​ الشيخ سامي وممثل مشيخة العقل في ​استراليا​ الشيخ منير غرزالدين، وعضو المجلس المذهبي حسن غازي، ورئيس تحرير مجلة الضحى محمد شيّا.