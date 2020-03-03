أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، تعميمًا لجميع المسافرين الوافدين القادمين من الفيليبين والهند وبنغلاديش ومصر وسوريا وأذربيجان وتركيا وسيريلانكا وجورجيا ولبنان، بـ"إجراء فحص طبّي "شهادة - PCR"، يؤكّد خلوّهم من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) قبل دخلوهم البلاد".
وشدّدت على أن "يكون إجراء الفحص صادرًا من مراكز صحيّة معتمدة من قبل سفارة الكويت"، لافتةً إلى أنّ "في حال عدم وجود سفارة كويتية في هذه الدول، يجب اعتمادها من قبل السلطات الصحية في هذه الدول". وذكرت أنّ "التعميم سيطبّق من 8 آذار الحالي"، مبيّنةً أنّ "في حال عدم حمل شهادة خلو من الفيروس أعلاه، فإنّ الراكب يمنع من دخول الكويت ويرحّل على خطوط الطيران الناقلة نفسها، دون تحمّل الدولة أية تكاليف ماليّة، وتغرّم شركة الطيران المخالفة لهذا التعميم".
وأوضحت الإدارة أنّه "يُستثنى من التعميم أعلاه المواطنون الكويتيون، إذ ستطبّق عليهم لإجراءات الفحص المعمول بها في مطار الكويت الدولي من قبل السلطات الصحية الكويتية".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات الكويت طالبت القادمين من 10 دول بينها لبنان بتقديم شهادات تفيد بعدم إصابتهم بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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