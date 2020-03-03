تسليم عريضة لسفيرة سويسرا موقعة من 10 نواب لاسترداد الأموال المهربة إلى مصارف سويسرية

سلّمت مجموعة من ال​لبنان​يين، سفيرة ​سويسرا​ مونيكا كيرغوز في مقر السفارة في برج الغزال، عريضة موقّعة من 10 نواب لاسترداد الأموال المهرّبة من لبنان إلى ​المصارف​ السويسرية.

وكان قد لفت الجنرال جوزيف الأسمر باسم المجموعة، قبل اللقاء مع السفيرة، إلى أنّ "مصادقة البرلمان السويسري على اتفاق التبادل التلقائي للمعلومات المصرفية مع 18 دولة بينها لبنان، فتحت نافذة ل​مكافحة الفساد​ السياسي واختلاس الأموال العامة اللبنانية والإثراء غير المشروع".

وكشف أنّ "النواب الّذين وقّعوا على العريضة هم: ​جورج عقيص​، ​ميشال معوض​، ​سامي الجميل​، ​الياس حنكش​، ​مروان حمادة​، ​فؤاد مخزومي​، ​نديم الجميل​، ​شامل روكز​، ​جان طالوزيان​ و​بولا يعقوبيان​"، موضحًا أنّ "هؤلاء النواب قد تعهّدوا بالتنسيق والعمل مع البرلمان السويسري لاسترداد ​الأموال المنهوبة​، والمبادرة إلى سنّ القوانين اللّازمة في ​المجلس النيابي​ لاسترداد هذه الأموال ومواكبة التنفيذ بين لبنان وسويسرا".

وأشار الأسمر إلى أنّ "حجم التحويلات الماليّة إلى الخارج للعام 2019 بلغ 30 مليار دولار، بينها 2.3 مليار دولار حصلت بعد 17 تشرين الأول عندما كانت المصارف مقفلة"، مركّزًا على أنّ "هذه الأموال هي ملك المودعين المغدورين من قلب لصوص الهندسات الماليّة والمصارف الفاسدة والمتآمرة". وأكّد أنّ "أي لائحة صادرة عن المراجع المختصة الخارجيّة تبيّن أسماء أصحاب هذه التحويلات، هي خطوة أساسيّة تساهم بإسقاط كارتيل المصارف ومنظومة الفاسد المالوسلطاوية".

وأعرب عن تخوّفه من أن "يتحوّل أصحاب المصارف ورؤساء مجالس إداراتها وعائلاتهم إلى أهداف مشروعة للثوار لاسترداد حقوق الفقراء".