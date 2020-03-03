مديرية حماية المستهلك صادرت مولداً كهربائياً في منطقة الليلكي بتوجيه م

بتوجيه من وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمه​ صادرت ​مديرية حماية المستهلك​ مولداً كهربائياً في منطقة ​الليلكي​ - ​المريجة​ لصاحبه ​أحمد حرب​، لعدم الالتزام بتركيب العدادات. وجاء ذلك بناءً على إشارة من ​القضاء​ المختص وبالتنسيق مع مديرية ​أمن الدولة​. وتم تسليم الموّلد ل​بلدية المريجة​ لإدارته.

كما توجه نعمه بالشكر من القضاء المختص ومديرية أمن الدولة وبلدية المريجة لتعاونهم على مصادرة المولّد.

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