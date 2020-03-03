مديرية حماية المستهلك صادرت مولداً كهربائياً في منطقة الليلكي بتوجيه م

بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه صادرت مديرية حماية المستهلك مولداً كهربائياً في منطقة الليلكي - المريجة لصاحبه أحمد حرب، لعدم الالتزام بتركيب العدادات. وجاء ذلك بناءً على إشارة من القضاء المختص وبالتنسيق مع مديرية أمن الدولة. وتم تسليم الموّلد لبلدية المريجة لإدارته.
كما توجه نعمه بالشكر من القضاء المختص ومديرية أمن الدولة وبلدية المريجة لتعاونهم على مصادرة المولّد.
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