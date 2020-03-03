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نعمه نفى الخبر المتداول عن وقف قرار فرض رسم مؤقت على السكر المستورد

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نفى وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه خبر تم تداوله على بعض الوسائل الإعلامية مفاده أنه أوقف قرار فرض رسم مؤقت بقيمة 7% على ​السكر​ المستورد.

وأكد أن القرار لم يتوقف كما طلب من الوسائل الإعلامية توخي الحذر والدقة في الأخبار والتأكد من المعلومات قبل نشرها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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