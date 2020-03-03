نعمه نفى الخبر المتداول عن وقف قرار فرض رسم مؤقت على السكر المستورد

نفى وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه خبر تم تداوله على بعض الوسائل الإعلامية مفاده أنه أوقف قرار فرض رسم مؤقت بقيمة 7% على السكر المستورد.
وأكد أن القرار لم يتوقف كما طلب من الوسائل الإعلامية توخي الحذر والدقة في الأخبار والتأكد من المعلومات قبل نشرها.
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