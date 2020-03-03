الدفاع التركية: القضاء على 327 عنصرا للنظام السوري بإدلب خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية أنّ "عمليّة "درع الربيع" في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، تواصلت بنجاح طوال ليلة الإثنين- الثلثاء".
وأوضحت في بيان، أنّ "في الساعات الـ24 الأخيرة، تمّ إسقاط مقاتلة وطائرة بدون طيار وتدمير 6 دبابات و5 مدفعيات ومنصتي دفاع جوي، و3 عربات مدرعة، و5 عربات بيك آب، و6 مركبات عسكرية ومستودع ذخيرة، والقضاء على 327 عنصرًا للنظام السوري".
يُذكر أنّ تركيا تواصل تنفيذ عملية "درع الربيع" العسكرية، ضدّ قوات النظام السوري في إدلب، ردًّا على اعتدائها على القوات التركية في 27 شباط الماضي، ما أدّى إلى مقتل 34 جنديًّا.
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