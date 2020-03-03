الدفاع التركية: القضاء على 327 عنصرا للنظام السوري بإدلب خلال 24 ساعة

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ أنّ "عمليّة "درع الربيع" في ​محافظة إدلب​ شمال غربي ​سوريا​، تواصلت بنجاح طوال ليلة الإثنين- الثلثاء".

وأوضحت في بيان، أنّ "في الساعات الـ24 الأخيرة، تمّ إسقاط مقاتلة وطائرة بدون طيار وتدمير 6 دبابات و5 مدفعيات ومنصتي دفاع جوي، و3 عربات مدرعة، و5 عربات بيك آب، و6 مركبات عسكرية ومستودع ذخيرة، والقضاء على 327 عنصرًا للنظام السوري".

يُذكر أنّ ​تركيا​ تواصل تنفيذ عملية "درع الربيع" العسكرية، ضدّ قوات ​النظام السوري​ في إدلب، ردًّا على اعتدائها على ​القوات التركية​ في 27 شباط الماضي، ما أدّى إلى مقتل 34 جنديًّا.