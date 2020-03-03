هزة أرضية بقوة 4,4 درجات ضربت مدينة بستك في هرمزكان جنوبي إيران

أعلن مركز رصد الزلازل في ​إيران​، أنّ "منطقة كوخرد في ضواحي مدينة بستك بمحافظة هرمزكان جنوبي إيران، تعرّضت إلى ​هزة أرضية​ بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر".

ولفت إلى أنّ "الهزة وقع على عمق 20 كيلومترًا من سطح الأرض، وعند التقاء خطي العرض الشمالي 27:127 و الطول الشرقي 54:868 درجة".

وفي سياق متصل، أوضح المدير العام لدائرة الطوارئ في محافظة هرمزكان عبد الحميد سعدني، أنّ "بناءً على التقارير المحليّة الواردة، لم تسفر الهزة الأرضية عن أي أضرار"، مشيرًا إلى أنّ "فرق التقييم توجّهت إلى منطقة الزلزال بهدف تقييم الخسائر المحتملة هناك".