وزير خارجية تركيا: لا يمكن لأحد أن يجبرنا على الإحتفاظ باللاجئين على أراضينا

شدّد وزير الخارجية التركية ​مولود جاويش أوغلو​، على أنّه "لا يمكن لأي دولة أنّ تجبر ​تركيا​ على الإحتفاظ ب​اللاجئين​ على أراضيها"، موضحًا أنّ "تركيا تحترم رغبة اللاجئين بالذهاب إلى دولة ثالثة". وحول تدفّق ​المهاجرين​ إلى ​أوروبا​، لفت إلى "أنّنا لسنا في وضعٍ يسمحُ بإيقافهم".

وجدّد التأكيد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية البريطانية ​دومينيك راب​، في العاصمة ​أنقرة​، أنّ "تركيا ليس بإمكانها تحمّل موجة جديدة من اللاجئين"، مشيرًا إلى أنّ "تركيا طلبت مرارًا من ​المجتمع الدولي​ التعاون في مسألة اللاجئين، إلّا أنّه تجاهل طلباتها".

وذكّر جاويش أوغلو بـ"القيم الأوروبيّة في تأمين الحماية الدولية للاجئين. إنّ تركيا تتحمّل المسؤوليّات الملقاة على عاتقها، وستواصل ذلك"، مركّزًا على أنّه "ينبغي على مؤسّسات ​الاتحاد الأوروبي​ احترام القيم المشتركة لأوروبا والإنسانية". واتّهم أوروبا بـ"عدم الإلتزام بتعهداتها تجاه اتفاقيّة إعادة القبول (الموقّعة مع الاتحاد الأوروبي في 18 آذار 2016)، كرفع تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، واتفاقية الاتحاد الجمركي".