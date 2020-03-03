الطاقة الذرية:مخزون اليورانيوم المخصب بإيران أعلى 5مرات من سقف الاتفاق

أعلنت وكالة الطاقة الذرية بان مخزون ​إيران​ من اليورانيوم المخصب أعلى بـ 5 مرات من السقف المتفق عليه لبرنامجها النووي، مشيرة الى ان "إيران رفضت السماح للمفتشين بدخول منشأتين في كانون الثاني".

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