حكومة السعودية: إجراءاتنا الإحترازية هي استكمال لجهود توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين

أكّد ​مجلس الوزراء السعودي​ أنّ "الإجراءات الإحترازيّة الّتي اتّخذتها ​السعودية​ بشكل موقّت، هي استكمالًا للجهود الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكلّ القادمين إلى أراضي السعودية لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي أو للسياحة".

وأشاد في جلسته برئاسة ملك السعودية ​سلمان بن عبد العزيز آل سعود​، بـ"الجهود الّتي تقوم بها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الطيران المدني والجهات الحكومية الأخرى للتصدّي لفيروس "كورونا"، ومتابعة أي تداعيات اقتصاديّة واتخاذ ما يلزم من ترتيبات للتعامل معها".

وأعرب المجلس عن تقديره لـ"ما تضمّنته الأوامر الملكيّة الصادرة مؤخّرًا من إجراءات الدمج والتحويل والتعديل في عدد من الهيئات والوزارات"، معلنًا الموافقةعلى "اتفاقيّة تعاون أمني بين حكومتي السعودية و​الهند​". كما جدّد مطالبة السعودية أمام ​مجلس حقوق الإنسان​ في ​الأمم المتحدة​، ​المجتمع الدولي​ ومجلس حقوق الإنسان بـ"سرعة التحرّك لضمان حماية الشعب الفلسطيني مما يواجهه من انتهاكات جسيمة، ومساءلة قوات الإحتلال إسرائيليّة عن كلّ الإنتهاكات المرتكبة ضدّ الفلسطينيين".