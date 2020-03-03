لافروف: لن نكف عن محاربة الإرهاب في إدلب لحل أزمة الهجرة إلى أوروبا

أعلن وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ أنه "لن تكف ​روسيا​ عن محاربة ​الإرهاب​ في إدلب لحل أزمة ​الهجرة​ إلى ​أوروبا​"، مؤكداً أن الدعم للحكومة السورية سيستمر للقضاء على الإرهاب في ​سوريا​ .

وخلال ​مؤتمر​ صحفي مع نظيره الفنلندي الفنلندي بيكا هافيستو في ​هلسنكي​، لفت إلى أنه "نحن نتفهم تماماً تعقيد مشكلة ​المهاجرين​ بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ولدينا حوار حول الهجرة بين روسيا وخارجية ​الاتحاد الأوروبي​، وسنواصله، وسنسعى جاهدين للمساهمة في حل هذه المشكلة، لكننا لا نستطيع المساعدة في حل مشاكل الهجرة بوقف الحرب ضد الإرهاب".

وأشار إلى أن "حل المشكلة يكمُن في التنفيذ الكامل لاتفاقيات الرئيسين الروسي والتركي، التي تم التوصل إليها في أيلول / سبتمبر 2018، بشأن منطقة خفض التصعيد في إدلب".