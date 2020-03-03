بريطانيا تعلن الحرب على COVID-19

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نصر المجالي: أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن بلاده مستعدة بشكل كامل لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا قادرة بفعالية على التعامل مع الحالات المصابة بالفيروس.

وأضاف جونسون خلال أول مؤتمر صحفي للحكومة البريطانية يعقد في مقر 10 داونينغ ستريت، اليوم الثلاثاء، بحضور خبراء في مجال الطب، نحن مستعدون لأسوأ الاحتمالات، مشيراً إلى أن الجيش البريطاني مستعد للتدخل ولكن ذلك سوف يكون ضمن أسوأ سيناريو في حال تفشى فيروس كورونا (COVID-19) بشكل كبير، موضحاً أنه من المحتمل أن نرى عدداً أكبر من الإصابات بالفيروس.

وقال جونسون إنه يمكن أيضًا إرسال المرضى الذين لا يعانون من المرض إلى منازلهم من المستشفى، وستتم مساعدة السلطات المحلية في "تحدي" التعامل مع أعداد متزايدة من الوفيات بين كبار السن وغير القادرين صحيا.

وكان تم تصوير السيناريو المذهل في تقرير نشره بوريس جونسون في إطار "خطة العمل" المؤلفة من 28 صفحة بعد أول اجتماع طارئ للجنة (كوبرا) الوزارية برئاسة رئيس الوزراء.

جميع الخطوات

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ستتخذ جميع "الخطوات الضرورية والمعقولة"، لكنه ناشد الجمهور أن يستمر في "متابعة أعماله كالمعتاد" - قائلاً إن بريطانيا لديها الموارد والعزم على "المضي قدماً".

وقال "من المحتمل جدا أن نرى عددا متزايدا من الحالات في المملكة المتحدة". "تحدد الخطوات التي يمكن أن نتخذها في الوقت المناسب وعلى أساس المشورة العلمية".

ويشدد التقرير على أن الاستجابة لا تزال في مرحلة "الاحتواء" ، مع وجود 39 حالة مؤكدة فقط في بريطانيا حتى الآن. لكن الخبراء يخشون أن يتحولوا إلى تكتيكات "التأخير" - التي تؤدي فعليًا إلى الحد من الضرر - في غضون أيام أو أسابيع بعد ارتفاع حالات العدوى في جميع أنحاء أوروبا.

سيناريو الحالة الأسوأ

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ومن شأن "سيناريو الحالة الأسوأ" المعقول أن يشهد 80 في المائة من سكان المملكة المتحدة الإصابة بالفيروس، مع عدم تمكن خُمس الموظفين من العمل في "أسابيع الذروة".

وقال جونسون إن العلماء ما زالوا يأملون في أنه يمكن تجنب انتشار سريع للفيروس انتظاراً للطقس الأكثر دفئًا في الصيف، إلا أن تشاؤمهم يتزايد بشأن احتمالات تجنب تفشي المرض بشكل كبير في المملكة المتحدة.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني، إلى أنه توجد مجموعة من الخطط لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أنه لا يجب اتخاذ تدابير مسبقة لأن آثارها سوف تكون غير مجدية، والأهم في الوقت الحالي التعامل مع الحالات المصابة وتوفير الرعاية الصحية، فيما استعرض جونسون النصائح الضرورية للوقاية من فيروس كورونا.

تحديات

وكان جونسون اعترف بأنه من المتوقع أن يكون هناك آلاف من حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة. وقال جونسون، إن بريطانيا ستواجه تحديا في الأسابيع والأشهر القادمة مع استعداد الحكومة للكشف عن خطتها لمكافحة الفيروس، والتي تشمل قوانين طوارئ لتجنيد الأطباء والممرضات، الذين تقاعدوا مؤخراً والسماح بنسب من العاملين أعلى في المدارس.

يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني قال يوم الاثنين إن الحكومة مستعدة لتراجع اقتصادي محتمل بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن أسس الاقتصاد قوية.

وقال جونسون في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): لا شك أن شيئا مثل وباء واسع ستكون له كل أنواع العواقب، وهناك دائما احتمال لتراجع اقتصادي أيضا وأنتم ترون ذلك حول العالم.. ونحن مستعدون لذلك.

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