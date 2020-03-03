هروب أول مصاب بكورونا في اليمن من المستشفى

دبي - بواسطة محمد فارس © http://www.ypagency.net/ جانب من مدينة المكلا اليمنيةهروب أول مصاب بكورونا في اليمن من المستشفى

ذكرت مصادر إعلامية يمنية، أن الشاب الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا بعد عودته من الخارج، عمد إلى الفرار من مستشفى ابن سينا في حضرموت بعد تجهيز غرفة حجر صحي له.

وكانت أنباء قد انتشرت يوم أمس الاثنين عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمكلا، بعد خضوع شخص للفحص في مستشفى البرج حيث تأكدت إصابته بالفيروس، مشيرة إلى أن الحالة تعود لشاب عائد من إحدى الدول دون تحديدها.

وقالت المصادر إنه وبعد أن أثبتت نتائج الفحص الإصابة بالفيروس تم إبلاغ مستشفى ابن سيناء (أكبر مستشفيات حضرموت) ليتم تجهيز غرفة حجر صحي له، إلا أن السلطات الصحية فوجئت بالشاب يلوذ بالفرار قبل أن يتم نقله إلى هناك.

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ونفت مصادر مطلعة بمستشفى ابن سيناء العام بالمكلا الأنباء التي تحدثت عن ظهور حالة إصابة ثانية بفيروس كورونا المستجد داخل الأراضي اليمنية.

كما نفت مصادر مطلعة كل تلك الأنباء، مؤكدة أن ما يجري يسبب القلق للناس، وأن الأمور في المكلا بخير ولم يتم الكشف عن أي حالة مؤكدة، مشيرة إلى أن مكتب وزارة الصحة بالمكلا سوف يقوم بالإعلان رسميا في حال وجود أي حالة إصابة بكورونا. © YouTube جانب من مدينة المكلا اليمنيةهروب أول مصاب بكورونا في اليمن من المستشفى

المصدر: "المشهد اليمني"