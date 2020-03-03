"الوطنية للصحافة" تعلن موعد الصمت الانتخابى لانتخابات المؤسسات الصحفية القومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة مواعيد "الصمت الانتخابى" لانتخابات اختيار أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، والمقرر أن تبدأ فى الخامس من مارس الجارى وتستمر حتى الثانى عشر من الشهر نفسه فى ثمانى مؤسسات صحفية قومية.

وذكرت الهيئة - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن الصمت الانتخابى بالنسبة لمؤسسة الأهرام سيكون يوم الرابع من مارس الجارى، وفى مؤسستى أخبار اليوم ودار الهلال سيكون يوم السبت الموافق 7 مارس، وفى مؤسستى دار التحرير ودار المعارف يوم 9 مارس، وفى مؤسسات روز اليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط والشركة القومية للتوزيع يوم 11 مارس الجارى.

وحددت الهيئة الوطنية للصحافة شروط الترشح على النحو التالى: أن يكون من بين الصحفيين أو الإداريين أو العمال بالمؤسسة ويثبت ذلك بشهادة من المؤسسة، وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في المؤسسة بالنسبة للجمعية العمومية، و7 سنوات بالنسبة لمجلس الإدارة من تاريخ التعيين. وأن يقدم بياناً بالسيرة الذاتية، موضحاً بها المؤهل والخبرات والصفة، وإقرار بالتزامه بأحكام القوانين المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية واللوائح المعتمدة. وإقرار أى حالة تعارض مصالح وفق الإجراءات المقررة في القانون، وإقرار عدم وجود أى مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود والتى تتم لحساب المؤسسة، وأن يرفق بطلب الترشيح صورة من كارنيه نقابة الصحفيين السارى بالنسبة للصحفيين. Advertisements ويسلم للمرشح إيصال يفيد استلام لجنة الانتخابات للأوراق المبينة سابقاً محدداً به ساعة وتاريخ تقديمها. ويعتبر العمال كل من يقوم بأعمال يدوية، كما يعتبر إدارياً كل من يقوم بأعمال إدارية أو كتابية ولم تثبت له صفة الصحفي أو العامل. وتثبت صفة المرشح أو الناخب بحسب الكشوف التي تحررها المؤسسة المعنية. ويعتد فى ثبوت الصفة بالوضع القائم يوم صدور هذا القرار ولا يعتد بأى تغيير لاحق حتى يوم الانتخابات.

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