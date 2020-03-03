شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان يستقبل سفير دولة كازاخستان لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية الكازاخستانية، اليوم الثلاثاء، سفير دولة كازاخستان، السفير أرمان أساغليف، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.

وتناول لقاء الدكتور أسامة العبد، مع سفير دولة كازاخستان، السفير أرمان أساغليف، بحث سبل التعاون بين البلدين (مصر وكازاخستان) في شتى المجالات، وآليات تعزيز وتوطيد التعاون البرلماني بين مصر وكازاخستان.

ورحب رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بسفير دولة كازاخستان، وأشار إلى أن البلدين تربطهما علاقة قوية قائمة على أساس التعاون، والمحبة بين الشعبين.

Advertisements

وكان الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، التقى اليوم الثلاثاء، بوفد من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، يضم (كارى بيتزولد، القائم بأعمال المستشار السياسىن وآخرين)، وذلك بمقر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.

وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، خلال اللقاء، إن اللجنة لديها مشروعات قوانين لمنع التطرف في الفتاوى في وسائل الإعلام المصرى، ولمواجهة كل ما يؤدى إلى وقوع فتن في المجتمع أو حدوث تطرف أو إرهاب داخل المجتمع أو خارجه، متابعا: "أظن ظنا أقرب إلى اليقين أننا دائما سنكون في تعاون مستمر بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، كما أننى أناشد السفارة الأمريكية بأن يكون التعاون بيننا وبينكم دائما وأبدا من أجل السلام العالمى الدائم"، وتابع: "دائما في كل مؤتمراتى وزياراتى أنقل للعالم محاربة مصر للتطرف والإرهاب ونداءاتها للعالم بأكمله بأن يكون هناك سلام وتعايش سلمى في العالم أجمع".

وأكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، أن رسالة مصر للعالم هى السلام والعدل واحترام الآخر والتعايش السلمي، لافتا إلى أن مصر تحارب الإرهاب والتطرف في الداخل والخارج من أجل هذه الرسالة.