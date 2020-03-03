شكرا لقرائتكم خبر عن "مومياء لها صوت"..قصة أثارت الجدل فى البرلمان بين نائبة ومسئول بالآثار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النائبة شيرين فراج، عن أن العديد من الباحثين والخبراء حول دول العالم، يكتشفون أمور مثيرة وجديدة تخص آثارنا الفرعونية، فى الوقت الذى تتأخر مصر فى اكتشاف ذلك، موضحة أن أحد الباحثين الأجانب استطاع أن يجعل لأحد المومياوات صوت يخرج من فم المومياء، ما يشير لعدم اهتمام وزارة السياحة والآثار بإجراء اختبارات علمية من أجل اكتشاف العديد من المعلومات التي تحيط بالحضارة الفرعونية.

وصف الدكتور مصطفى وزيرى، تلك الأمور بـ "الخزعبلات"، متابعاً،: "هذه ليست المرة الأولى فسبق ذلك موضوع الزئبق الأحمر والتى بسببها زادت أعداد لصوص المقابر، حينما قالوا أن الزئبق الأحمر موجود فى عنق المومياء، وتم بيعه بملايين، وهو خزعبلات فقط، فضلاً عن خرافات أن بناة الأهرامات كائنات فضائية وغيرها".

وعقب المسئول بوزارة السياحة والآثار، على شائعات أن حضارة يهودية هى من بنت الأهرامات وليس المصريين، بقوله: " هذا أمر غير مقبول ويرد عليه بالعلم والعلماء ولدينا القدرة على ذلك".