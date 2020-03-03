بالصور.. لجنة التنمية المحلية تتفقد قرية العلاقي بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:
تفقدت لجنة من محافظة أسوان، ووزارة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، قرية وادي العلاقي، باعتبارها إحدى القرى الأكثر احتياجًا المدرجة ضمن الـ 11 قرية كمرحلة أولى على مستوى المحافظة، للوقوف على المطالب الجماهيرية من على أرض الواقع.
واستمعت اللجنة لمطالب الأهالي، التي تركزت أغلبها على المطالبة برصف طريق وادي العلاقي بطول 180 كم، وزيادة الطاقة الاستيعابية لخزانات مياه الشرب، بجانب إدخال شبكات الاتصال لخطوط المحمول المختلفة.
إضافة إلى الاهتمام بتطوير العملية التعليمية من خلال بناء مجمع مدارس حتى المرحلة الثانوية، وبناء مساكن جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية بالقرية، وتنفيذ مشروعات صغيرة لشباب القرية للقضاء على البطالة.
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