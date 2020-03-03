مفيد لعلاج كورونا سريريا.. الصين: طباعة ثلاثية الأبعاد لبؤرة المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا أسامة:

نجح فريق من الأطباء الصينيين بمستشفى في مقاطعة هونان بوسط البلاد في طباعة ما يُعرف بـ"نموذج البؤرة المرضية ثلاثي الأبعاد" لمريض مُصاب بفيروس كورونا الجديد، وذلك من أجل فهم تطور الفيروس بشكل أفضل لدى المرضى في حالات العلاج السريري.

ووفق شبكة تليفزيون الصين الدولية "سي جي تي إن"، فإن هذا النموذج يُمكن أن يُعيد بناء الشرايين والأوردة والقصبات الهوائية للمرضى بشكل أكثر وضوحًا، وهو الأمر الذي وصفه رئيس الفريق الطبي الصيني خه يوي تشنج بأنه "مُفيد للغاية في العلاج السريري".

وجرى طباعة هذا النموذج استنادًا إلى بيانات التصوير المقطعي لمريض تأكدت إصابته بالفيروس في 7 فبراير الفائت، وأُدخِل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى "الشعب الأول" في مدينة تشنتشو يوم 11 من الشهر نفسه.

وقال خه: "بعد الحصول على البيانات تمت طباعة النموذج كامل الحجم بالألوان باستخدام وسيلة إعادة البناء ثلاثية الأبعاد لصور التصوير المقطعي"، موضحًا أن "الجزء الأكثر صعوبة في هذه العملية هو إعادة بناء التصوير المقطعي وتصوير القصبات الهوائية للمريض".

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وأشار إلى أن نموذج الرئة المطبوعة ثلاثية الأبعاد للمُصابين بكورنا أشبه بـ"نموذج التضاريس ثلاثية الأبعاد المستخدم في الحرب".

وفي وقت سابق، أعلنت مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية أنها طوّرت علاج "بلازما النقاهة" الذي يتم استخلاصه عبر تبرع الأشخاص الذين تم شفاؤهم من "كوفيد-19".

ووفق السلطات الصحية الصينية، تحسّنت الأعراض سريريًا لدى المرضى الذين تم إخضاعهم للعلاج بالبلازما بعد 12 إلى 24 ساعة من تلقيهم العلاج، وانخفضت مؤشرات الالتهاب الرئيسية بشكل ملحوظ وتحسنت بعض المؤشرات الرئيسية مثل تشبع الأكسجين في الدم بشكل شامل.

ووفق أحدث الأرقام الرسمية المُعلنة، تراجعت أعداد الإصابات اليومية والحالات المُضتبه في إصابتها بالفيروس في الصين مقابل ارتفاع عدد المُتعافين منه، حيث تماثل 3 آلاف للشفاء خلال الأيام القليلة الماضية، ليرتفع بذلك إجمال المُتعافين عالميًا إلى أكثر من 48 ألفًا.

وحصد الفيروس الذي يُعتقد أنه ظهر في أواخر ديسمبر الماضي بمدينة ووهان الصينية، أرواح أكثر من 3 آلاف شخص من أصل أكثر من 90 ألف مُصاب في 79 دولة- الغالبية العُظمى في الصين.