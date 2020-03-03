محافظ جنوب سيناء ينتقد حجم الشاليهات بشاطئ الطور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

انتقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، خلال تفقده للشاطئ العام بمدينة الطور اليوم الثلاثاء، مساحات الشاليهات، وحمام السباحة الجاري انشائها على الشاطئ.

وأكد المحافظ، على المهندس مدحت صلاح، وكيل وزارة الاسكان بزيادة المساحة المخصصة للشاليهات، وعمل مساحات خضراء أمام كل شاليه لإعطاء الأسر مساحة للحرية والترفيه.

وشدد محافظ جنوب سيناء خلال الجولة، على ضرورة الانتهاء من أعمال ممشى مصر، الواقع على الشاطئ، وعمل برجولات خشبية واستراحات للأسر وزوار المدينة، مع مراعاة عمل خدمات بالمنطقة.