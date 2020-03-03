وزير الخارجية الجزائري يستقبل وفدا من البرلمان الدنماركي

استقبل وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بو قادوم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة وفدا من البرلمان الدنماركي برئاسة رئيسة لجنة الشؤون الأوروبية بذات البرلمان، إيفا كيجار هانسن وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط . هانسن وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط . وقال بو قدوم في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء تطرقنا للعديد من المسائل كالعلاقات التي تربط الجزائر بالبرلمان الأوروبي والدنمارك والهجرة والطاقات المتجددة. كالعلاقات التي تربط الجزائر بالبرلمان الأوروبي والدنمارك والهجرة والطاقات المتجددة.

وأشادت رئيسة الوفد الدنماركي بالعلاقات القائمة بين البلدين في مجالات عدة، بما فيها العمل البرلماني، مؤكدة على أهمية العمل سويا من أجل تطويرها وتعزيزها.

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