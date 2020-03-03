بوتين يبحث مع ميركل أزمة إدلب

أفاد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس فلاديمير بوتين بحث هاتفيًا مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الوضع في إدلب السورية وتطورات الأحداث في ليبيا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
قال الكرملين في بيان، أن الطرفين بحثا بشكل مفصل ملفات التسوية السورية على ضوءتفاقم التوتر الحالي في منطقة إدلب لخفض التصعيد، كما عبرا عن الأمل بإحراز نتائج خلال القمة الروسية التركية المقررة في موسكو في 5 مارس الجاري.
وأكد "في هذا السياق يتم التعبير عن الأمل فيعقد القمة الروسية التركية القادمة في الخامس من مارس في موسكو".
وأضاف البيان أنه خلال تبادل الآراء في الشأن الليبي، تم التشديد على ضرورة التزام أطراف النزاع بنظام وقف إطلاق النار، وتنفيذ قرارات مؤتمر برلين الذي عقد في يناير من هذا العام.
وذكر البيان أن المكالمة جاءت بمبادرة من الجانب الألماني، مشيرًا إلى اتفاق الطرفين على مواصلة الاتصالات.
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