إصابة رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية بفيروس كورونا

أعلنت إيران، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، بيرحسين كوليوند، بفيروس كورونا الجديد، وقالت مصادر إيرانية: "لقد أصيب كوليوند، رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، أيضًا بفيروس كورونا"، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وكان البرلمان الإيراني، أعلن اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد النواب المصابين بفيروس "كورونا" المستجد إلى 23 برلمانيا.

وأوضح نائب البرلمان الإيراني، عبد الرضا

مصري، في اجتماع مع الصحفيين، أن "المصابين كانوا على تواصل مباشر مع الناس في المدن وحملوا الفيروس من مناطق مختلفة في البلاد".

ونصح مصري، النواب المنتخبين حديثا بقطع تواصلهم مع الناس في الوقت الراهن، حتى "لا يصابوا بالفيروس ويتضرروا" وخاصة في أيام عيد النيروز الموافق 21

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مارس.

كما أعلنت طهران، أمس، وفاة محمد مير محمدي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في البلاد جراء إصابته بفيروس "كورونا" الجديد.

وتوفى محمد مير محمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، عقب إصابته بفيروس كورونا، ويأتي هذا بعد يوم من وفاة والدته في أحد مسشفيات مدينة قم نتيجة إصابتها بالفيروس.

وأعلن مساعد وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئیسي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد إلى 2336 حالة والوفيات إلى 77 شخصًا.



