تفكيك شبكة كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية في العراق

أعلنت "خلية الإعلام الأمني" في العراق، اليوم الثلاثاء، تفكيك شبكة إرهابية كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية في محافظتي كركوك وصلاح الدين.

قالت "الخلية" - في بيان أوردته

قناة السومرية نيوز" العراقية - إنه وفقاً لمعلومات دقيقة ومتابعة مستمرة لاستخبارات جهاز مكافحة الإرهاب، تمكنت تشكيلات الجهاز من تفكيك شبكة إرهابية من بقايا فلول "داعش" ، كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية في محافظتي: كركوك وصلاح الدين.أضافت، أنه تم إلقاء القبض على خمسة من الإرهابيين، ومن يسمى "الأمير العسكري " لولاية صلاح الدين.