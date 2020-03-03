"الصحة المغربية": مصاب كورونا حالته مستقرة

قال وزير الصحة المغربي، خالد أيت الطالب، "إن المصاب بفيروس كورونا معزول حاليًا ويرقد بمستشفى (مولاي يوسف) بالبيضاء، ولم تظهر عليه في البداية أعراض (كورونا)، حيث كان يعاني من مغص وإسهال، وفي اليوم التالي ظهرت عليه أعراض الفيروس".

وأضاف الطالب - خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء - أن الأشخاص الذين كانوا في احتكاك مع المريض من المسافرين معه في الطائرة وعائلته ومن تواصل معهم في عزلة أيضا، وستتم مراقبتهم عن كثب بزيارتهم مرتين

في اليوم ومراقبة حرارتهم.وأشار إلى أن تسجيل الحالة لن يغير طريقة العمل، وأن درجة اليقظة في أعلى مستوياتها، موضحًا أن المسافرين بالطائرة ينتمون لكل من مدينة ورزازات والدار البيضاء.وفي سياق متصل، نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربية، اليوم، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن تعطيل الدراسة في المؤسسات التعليمية لأسبوعين خوفًا من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك وفق ما تم تداوله بعلى نطاق واسع.يأتي ذلك بعد تسجيل المغرب لأول حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، حيث فندت الوزارة مزاعم بخصوص انتظام الدراسة في المؤسسات التعليمية المغربية.ودعت وزارة التربية إلى عدم الانصياع وراء مثل هذه الأخبار المزيفة، مجددة الدعوة إلى ضرورة التأكد من صحة المعلومات من خلال بوابتها أو صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو الاتصال بقطاعاتها المختصة للتحقق من أخبار القطاع.يذكر أن المغرب من بين الدول التي سجلت، أمس /الإثنين/، أول حالة إصابة بكورونا لمواطن مغربي قادم من إيطاليا "بؤرة الفيروس في أوروبا".