الصين تؤكد أن مكافحة الإرهاب في أفريقيا على رأس أولوياتها

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أن تعزيز التعددية، ومكافحة الإرهاب والتطرف في أفريقيا، ودعم بناء قدرات حفظ السلام ستكون على رأس أولوياتها خلال رئاستها الدورية لمجلس الأمن الدولي خلال شهر مارس الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان - خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن الصين تولت رسميا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي خلال مارس الجاري ، حيث سينظر المجلس القضايا الساخنة في

أفغانستان وسوريا ودارفور والسودان والصومال، كما سيتم عقد ثلاث جلسات نقاش حول الالتزام بالتعددية، ومكافحة الإرهاب والتطرف في أفريقيا، وتعزيز بناء قدرات حفظ السلام.وأضاف أن أولويات الصين خلال رئاستها للمجلس تتضمن أيضًا دعم أفريقيا لتحقيق السلام والتنمية، وتعزيز الاستجابات الفعالة للتحديات في مجال حفظ السلام والحل السياسي لقضايا النقاط الساخنة الإقليمية، وتحسين أساليب عمل مجلس الأمن.وتابع أن الوضع الدولي الحالي يتسم بالفوضى، والمجتمع الدولي يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى التعددية، وإلى أمم متحدة ومجلس أمن أكثر قوة. وإن الصين، بوصفها الرئيس الدوري لمجلس الأمن في مارس، ستؤدي واجباتها بطريقة مسؤولة وبناءة، وتدفع دور مجلس الأمن لتعزيز التضامن والتعاون، وستقدم إسهامات أكبر في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.وأعرب المتحدث الصيني عن أمل (بكين) في أن تتمكن جميع الأطراف في المجتمع الدولي من دعم عمل الصين بنشاط وإكمال المهام المدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن خلال شهر مارس الجاري.