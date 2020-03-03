إسقاط طائرة مسيرة تركية بريف إدلب الجنوبي الشرقي

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بتمكن وحدات من الجيش السوري من إسقاط طائرة تركية مسيّرة في محيط سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي. محيط سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي. وتمكنت وحدات الجيش السوري، في وقت سابق اليوم، من إحكام سيطرتها على مدينة (الصنمين) في محافظة درعا، عقب قيامه بعملية عسكرية لملاحقة فلول الفصائل المسلحة في المنطقة. وقت سابق اليوم، من إحكام سيطرتها على مدينة (الصنمين) في محافظة درعا، عقب قيامه بعملية عسكرية لملاحقة فلول الفصائل المسلحة في المنطقة.

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