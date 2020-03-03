فيديو.. اليونان تمنع قوارب المهاجرين من دخول اراضيها “بالرصاص”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 مارس 2020 04:13 مساءً - وثق مقطع فيديو مشهدا غاية في القسوة، بقيام خفر السواحل اليوناني بإطلاق النار على الماء، بالقرب من قارب يحمل لاجئين، قبل أن يقوم أحد أفراد خفر السواحل بدفع قاربهم بعيدا لمنعهم من محاولة الصعود على متن قاربه.

وظهر في الفيديو قارب صغير يحمل أكثر من 10 لاجئين، وهو يتعرض لإطلاق نار على مقربة منه، من قبل عنصر أمن على متن قارب خفر السواحل اليوناني.

وفي مشهد آخر، يظهر اللاجئون وهم يقتربون من قارب خفر السواحل ويستنجدون بالصراخ لإنقاذهم، فيما يقوم العنصر بدفع قاربهم بعيدا باستخدام ما تبدو وكأنها عصا.

ومع ابتعاد قارب اللاجئين عن قارب خفر السواحل، يقترب منه قارب آخر للسلطات اليونانية أيضا، فيما تظهر امرأة لاجئة ترتدي الحجاب وهي تصرخ مستنجدة، قبل أن يبتعد قارب اللاجئين عن الموقع.

ومن غير الواضح ما إذا كان الفيديو الذي نشرته “سكاي نيوز” يتعلق بقارب لاجئين واحد أو أكثر، إلا أن المشاهد جميعها متشابهة، إذ توثق تعامل السلطات اليونانية الحازم مع اللاجئين.

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وأعلنت تركيا، الخميس، أنها خففت القيود المفروضة على الراغبين في العبور إلى أوروبا، مما أدى إلى موجة جماعية من المهاجرين على طول حدودها الغربية، وبذلك فإن تركيا أنهت سياستها السابقة باحتواء المهاجرين واللاجئين وفق اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

ويبحث آلاف المهاجرين عن طرق لعبور الحدود البرية لليونان، بينما يجرب آخرون حظوظهم عن طريق خوض نهر إفروس، الذي يمتد على طول أقصى الحدود التركية.

وقالت السلطات اليونانية إن الضغط الرئيسي على الحدود، الثلاثاء، انتقل من المعبر الرسمي إلى معابر أخرى جنوبا على طول النهر.

وأضافت أنها أحبطت محاولة قام بها حوالي ألف شخص خلال الليل للوصول إلى منطقة إفروس، في الطرف الجنوبي من الحدود.

كما منعت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 5183 شخصا من دخول اليونان واعتقلت 45 آخرين، معظمهم من أفغانستان وباكستان والمغرب وبنغلادش.