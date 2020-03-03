هروب أول مصاب بـ”كورونا” في اليمن من المستشفى

أشارت مصادر إعلامية يمنية، أن الشاب الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا بعد عودته من الخارج، عمد إلى الفرار من مستشفى ابن سينا في حضرموت بعد تجهيز غرفة حجر صحي له.

وكانت أنباء قد انتشرت، يوم أمس الاثنين، عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بالمكلا، بعد خضوع شخص للفحص في مستشفى البرج، مشيرة إلى أن الحالة تعود لشاب عائد من إحدى الدول من دون تحديدها.

ولفتت المصادر إلى أنه وبعد أن أثبتت نتائج الفحص الإصابة بالفيروس تم إبلاغ مستشفى ابن سيناء (أكبر مستشفيات حضرموت) ليتم تجهيز غرفة حجر صحي له، إلا أن السلطات الصحية فوجئت بالشاب يلوذ بالفرار قبل أن يتم نقله إلى هناك.

ونفت مصادر مطلعة بمستشفى ابن سيناء العام بالمكلا الأنباء التي تحدثت عن ظهور حالة إصابة ثانية بفيروس كورونا المستجد داخل الأراضي اليمنية.