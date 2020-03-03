وفد أوروبي يزور أنقرة لمناقشة أزمة المهاجرين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 مارس 2020 04:13 مساءً - زور وفد، برئاسة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنقرة الثلاثاء والأربعاء، لإجراء محادثات ”رفيعة المستوى“، تتناول ملف اللاجئين، بالإضافة إلى الوضع في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، وفق ما أعلن الاتحاد الأوروبي.

والسبت، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا.

وبحسب بيان صدر عن الاتحاد، يتوجه بوريل إلى تركيا برفقة المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارسيتش، وسيبحث مع المسؤولين الأتراك ”العواقب الإنسانية على السكان المدنيين على الأرض“ نتيجة النزاع في سوريا، وكذلك ”وضع اللاجئين السوريين في تركيا“.

وجاء في البيان أنه ”خلال زيارتهما إلى أنقرة، سيلتقيان محاورين رفيعي المستوى في السلطات التركية“، دون إضافة أي تفاصيل أخرى.

وبينما يقول مراقبون إن الرئيس التركي يبتز أوروبا بملف المهاجرين، فإن زيارة المسؤول الأوروبي الرفيع تسبق اجتماعا لوزراء خارجية دول الاتحاد الخميس والجمعة في زغرب يترأسه بوريل وعلى جدول أعماله التوتر مع تركيا والنزاع في سوريا.

من جهته، سيواصل لينارسيتش زيارته إلى تركيا لتفقد ”منشآت للاجئين في غازي عنتاب“ بجنوب شرق تركيا.

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وطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أوروبا بـ“تحمل نصيبها من عبء“ اللاجئين القادمين من سوريا، بعدما فتح لهم المجال للانتقال إلى أوروبا، سعيا للضغط على الغرب من أجل الحصول على دعم في سوريا.

وقال أردوغان إن أعداد المهاجرين على الحدود اليونانية، وبينهم أفغان وسوريون وعراقيون، وصلت إلى ”مئات الآلاف“ مضيفا ”قريبا هذا العدد سيصل إلى الملايين“.

وبحسب السلطات اليونانية، تمكّن 1300 شخص من طالبي اللجوء من الوصول إلى جزرها يومي الأحد والاثنين.

وقضى طفل الاثنين قبالة سواحل ليسبوس في غرق مركب كان يقل نحو خمسين مهاجرا، كما أعلنت اليونان أنها منعت نحو 10 آلاف شخص من دخول أراضيها السبت والأحد.

وتزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الثلاثاء الحدود اليونانية برفقة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى جانب كل من رئيسي المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي شارل ميشال وديفيد ساسولي.