واشنطن: مستعدون لتزويد تركيا بالذخيرة من أجل المعركة في إدلب

ووصل وفد أمريكي رفيع المستوى إلى شمال غربي سوريا، اليوم، الثلاثاء، وتعد هذه الزيارة لممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا الأولى منذ عام 2011.

والتقى الوفد الأمريكي الذي يضم المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، جيمس جيفري، ومندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، والسفير الأمريكي في تركيا، ديفيد ساترفيلد، بمتطوعين من منظمة الدفاع المدني داخل الأراضي السورية.

وعبرت كرافت في تغريدة على موقع "تويتر"، عن امتنانها لمصافحة أيادي متطوعين من الدفاع المدني، واصفة إياهم بـ "الأناس العاديين الذين يقومون بأمور غير اعتيادية لإنقاذ حياة السوريين من وحشية الأسد".

ووصلت كرافت إلى الحدود السورية-التركية للاطلاع على سير عمليات توزيع المساعدات الإنسانية.

On behalf of @POTUS and @SecPompeo , I came to the Turkish-Syrian border today to show American solidarity with the people of Syria. pic.twitter.com/UNt4OZ7bw5

جاءت بالنيابة عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لإظهار التضامن مع الشعب السوري.

وكتبت في

The Trump administration is pleased to announce today an additional $108 million in US humanitarian assistance for the people of #Syria. The U.S. has led the way, donating more than $10 billion since the start of the crisis. We call on other responsible nations to join the effort