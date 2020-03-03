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واشنطن: مستعدون لتزويد تركيا بالذخيرة من أجل المعركة في إدلب

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ووصل وفد أمريكي رفيع المستوى إلى شمال غربي سوريا، اليوم، الثلاثاء، وتعد هذه الزيارة لممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا الأولى منذ عام 2011.

والتقى الوفد الأمريكي الذي يضم المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، جيمس جيفري، ومندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، والسفير الأمريكي في تركيا، ديفيد ساترفيلد، بمتطوعين من منظمة الدفاع المدني داخل الأراضي السورية.

وعبرت كرافت في تغريدة على موقع  "تويتر"، عن امتنانها لمصافحة أيادي متطوعين من الدفاع المدني، واصفة إياهم بـ "الأناس العاديين الذين يقومون بأمور غير اعتيادية لإنقاذ حياة السوريين من وحشية الأسد".

ووصلت كرافت إلى الحدود السورية-التركية للاطلاع على سير عمليات توزيع المساعدات الإنسانية.

جاءت بالنيابة عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لإظهار التضامن مع الشعب السوري.

وكتبت في 

أن إدارة ترمب خصصت 108 مليون دولار أمريكي من المساعدات الإنسانية الأمريكية لتقديمها إلى السوريين.

وذكرت صحيفة "Hurrivet"  التركية اليوم، الثلاثاء 3 من آذار، وصول كل من جيفري وكرافت، إلى معبر “باب الهوى” في ولاية هاتاي التركية على الحدود التركية- السورية.

وقالت الصحيفة إن الوفد الأمريكي الذي جاء إلى تركيا لإجراء محادثات حول الوضع في سوريا مع المسؤولين الأتراك، دخل إلى ساحة الجمارك في معبر "باب الهوى" مع تدابير أمنية مكثفة، بعد الاطلاع على المخازن اللوجستية التابعة للأمم المتحدة في منطقة الريحانية.

ووصل الوفد الأمريكي إلى أنقرة أمس الاثنين لبحث آخر تطورات الأوضاع في مدينة إدلب.

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