كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في عمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الثلاثاء، عن 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وسجلت وزارة الصحة في عمان، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في السلطنة، لمواطنتين عمانيتين كانتا قد رجعا مؤخرًا من إيران، تم التأكيد على أنهم في حالة مستقرة حاليًا.

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وكتبت وزارة الصحة العمانية، تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر" قالت فيها إن "المواطنتين المصابتين في حالة مستقرة وتخضعان للحجر الصحي في المنزل، وتطلب من الجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي المنزلي لكل المسافرين القادمين من الدول، التي سجلت فيها حالات إصابة بالفيروس"، ونصحت بـ "تجنب السفر إلى الدول التي سجلت فيها حالات الإصابة إلا للضرورة القصوى".