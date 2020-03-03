كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء اليوناني يزور الحدود التركية وسط أزمة المهاجرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الحدود التركية اليونانية مع رؤساء المفوضية الأوروبية، والمجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

أدى التصعيد الأخير في العنف في سوريا إلى موجة جديدة من اللاجئين الذين يبحثون عن أماكن آمنة في البلدان المجاورة، بما في ذلك تركيا، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

في الأسبوع الماضي، أعلنت تركيا أنها تفتح حدودها مع اليونان وبلغاريا للسماح للاجئين بالمرور، مدعية، أنها غير قادر على التعامل مع تدفق المهاجرين واللاجئين بعد الآن. وردت الحكومة اليونانية برفضها فتح حدودها.