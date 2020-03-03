كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اكتشاف 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‫اكتشفت السلطات الصحية في بريطانيا، 12إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 51 حالة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

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وقد أجلت عائلات العاملين وكل الموظفين غير الضروريين من سفارتها في طهران بسبب فيروس كورونا.

وقفزت أعداد حالات الإصابة المؤكدة في المملكة المتحدة، من 13 إلى 23 خلال 24 ساعة، مع ظهور 5 حالات في إنجلترا، وواحدة في كل من ويلز وأيرلندا الشمالية، ثم 3 حالات بعد ذلك.

