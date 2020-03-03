كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا: الجيش في وضع الاستعداد للمساعدة في معالجة أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، في خطة عمل مؤلفة من 25 صفحة، إنه يمكن نشر الجنود لحراسة المواقع الحيوية حتى تكون الشرطة حرة في التعامل مع الاضطرابات العامة المحتملة.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، قد يصاب شخص واحد من كل خمسة بمرض فيروس "كورونا" أثناء ذروة الأزمة، إذا تم التنبؤ به اليوم.

وأطلق رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، صباح اليوم الثلاثاء، خطته القتالية المؤلمة لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح مع ضمان استمرار بريطانيا في العمل كالمعتاد.

ويشمل ذلك إجراءات شاملة سيدرسها الوزراء في الأسابيع المقبلة، مثل إغلاق المدارس وحظر التجمعات الجماهيرية وتشجيع الناس على العمل من المنزل.

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وسيضع مسؤولو الصحة مجموعة من المواقف للوزراء للاختيار - وإعطائهم أدلة على مدى فاعليتهم.

لكن تم تحذير البريطانيين من أنه "من الأرجح أن تتأثر المملكة المتحدة بشكل كبير".

وقالت خطة الحكومة أن فيروس "كورونا" "لديه القدرة على الانتشار على نطاق واسع، ولكن الغالبية العظمى من الناس سيكون لديهم أعراض خفيفة فقط.

ويمكن مطالبة الشرطة بالتخلي عن العمل بمستوى منخفض والتركيز فقط على الجريمة الخطيرة.