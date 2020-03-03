كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تعلن إصابة رئيس منظمة الطوارئ بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، بإصابة رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، بيرحسين كوليوند، بفيروس "كورونا" الجديد.

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وأشار المتحدث باسم منظمة الطوارئ الايرانية مجتبى خالدي، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى أن الاختبار الذي أجري لرئيس منظمة الطوارئ بيرحسين كوليوند كان إيجابيا، حيث ثبت إصابته بفيروس كورونا، إلا ان حالته الصحية العامة جيدة.

وقد أعلن البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد النواب المصابين بفيروس "كورونا" المستجد إلى 23 برلمانيا، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.