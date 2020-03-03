كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، حصول حزب (الليكود) بزعامة رئيس الوزراء المنتهي ولايته بنيامين نتنياهو على 36 مقعدا، بينما تحالف "أزرق أبيض" بزعامة بنيامين غانتس على 32 مقعدا والقائمة المشتركة 15 مقعدا، و"شاس"- 10 مقاعد، و"هدوت هتوراه"- 7 مقاعد، و"يسرائيل بيتنو"- 7 مقاعد، وتحالف "العمل - غيشير- ميرتس"- 7 مقاعد، وتحالف أحزاب اليمن المتطرف "يمينا"- 6 مقاعد، بينما حزب "عوتسما يهوديت" لم يتجاوز نسبة الحسم".

وأشارت النتائج الأولية، إلى أن معسكر نتنياهو على59 مقعدا، فيما معسكر غانتس (أزرق أبيض وتحالف العمل - ميرتس) على 39 مقعدا، يعني عدم حصول أي تحالف على واحد وستين مقعدا في الكنيست لتمكنه من تشكيل الحكومة.

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وقالت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، إنه "تم فرز وفحص 81% من الأصوات في مختلف صناديق الاقتراع، حيث تمت المصادقة على النتائج وعملية الفرز"، كما صادقت على مجمل الأصوات التي تم فرزها في 8275 صندوق اقتراع، إذ صادقت اللجنة على 3329821 من الأصوات بعد فرزها وفحصها، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.