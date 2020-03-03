الجولة الـ20 من البطولة.. ديربي العاصمة بين الجيش والفتح يوم السبت

هاجر لصفر – صحافية متدربة
أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن برنامج الجولة الـ 20 من البطولة الوطنية الاحترافية، والذي ينطلق يوم الجمعة المقبل.
وتفتتح هذه الجولة بمبارة المغرب التطواني وضيفه يوسفية برشيد بداية من الساعة السابعة مساءا، فيما يستقبل الزعيم الجيش الملكي في قمة هذه الجولة نادي الفتح الرياضي يوم السبت بداية من الرابعة عصرا، ويرحل الجريح إتحاد طنجة إلى مدينة وجدة لمواجهة فارس الشرق مولودية وجدة على السادسة مساء.
ويشد الفريق الدكالي الدفاع الحسني الجديدي الرحال يوم الأحد إلى خريبكة لمواجهة فارس الفوسفاط على الساعة الثالثة عصرا، في وقت تختتم فيه هذه الجولة يوم الاثنين باستقبال صاحب المركز الأخير في سبورة الترتيب رجاء بني ملال فريق سريع واد زم على الساعة الخامسة.
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