بعد قرار وقف العمرة.. الحرم المكي فارغ! – فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الثلاثاء، مقاطع فيديو ظهر فيها الحرم المكي خالياً، من الزوار والمعتمرين، بعد قرار السعودية بعدم دخول المعتمرين، أو زوار المسجد النبوي، في المدينة المنورة، إلى أراضيها، بسبب فيروس “كورونا” المستجد.

وأظهرت المقاطع مرافق الحرم المكي، وطوابقه، وأيضاً مواقع الطواف حول الكعبة المشرفة فارغة، في مشهد غير مسبوق، خصوصا في مثل هذه الفترة المعروفة بوفود المعتمرين من جميع أنحاء العالم لقضاء موسم العمرة، ما يؤكد صرامة السلطات السعودية في تدابيرها الجديدة لمواجهة الوباء المميت.

وكانت السعودية قد علقت الدخول إلى أراضيها لأغراض العمرة، وزيارة المسجد النبوي مؤقتاً، ضمن إجراءات منع انتشار فيروس “كورونا” للمملكة، التي سجلت، أمس الاثنين، أول إصابة بالفيروس، حسب وكالة الأنباء السعودية، مؤكدة أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.

واعتبر المغرب التدابير، التي اتخذتها المملكة العربية السعودية للحد من انتشار وباء كورونا، “مسؤولة وصائبة”، داعياً من خلال وزارة الشؤون الخارجية المواطنين المغاربة إلى احترام هذه التدابير، والتجاوب معها.