يهم الممارسين الشباب.. اجتماع المكتب المديري لجامعة الكرة لتدارس مقترح دومو

يعقد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدوري بهدف مناقشة مجموعة من الأمور المتعلقة بالشأن الرياضي الوطني.

وكشف مصدر جامعي جيد الإطلاع، في حديثه مع “اليوم 24″، أن المكتب المديري للجامعة سيتدارس خلال اجتماع اليوم مجموعة من النقاط، بينها مقترح لحكيم دومو، رئيس عصبة الغرب لكرة القدم، والذي يهدف إلى الرفع من مستوى العمل القاعدي داخل المنظومة الكروية الوطنية.

وشدد المصدر ذاته على كون الإجتماع، الذي سيترأسه فوزي لقجع، رئيس الجهاز المعني بتسيير شؤون الكرة وطنيا، سيخصص لمناقشة مقترح دومو، الذي يرمي إلى وضع تصور لتطوير مستوى الممارسة بالفئات الصغرى، سواء داخل الأندية أو على مستوى المنتخبات الوطنية.