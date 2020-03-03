القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن ريال مدريد الإسباني وضع خطة من أجل التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي.
ويعتبر مبابي أحد أبرز أهداف ريال مدريد، ومدربه زين الدين زيدان، الذي أكد في وقتٍ سابق أن المهاجم الفرنسي يحلم بارتداء قميص الريال.
وقال أحد المقربين من فلورنتينو بيريز، في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية "ليس هناك شك في أن كيليان مبابي سوف يلعب لريال مدريد".
وأضاف "إنها فقط مسألة وقت، لن نتعجل مع مبابي، فالوقت يلعب لصالحنا، ثم سنطبق نفس الإستراتيجية التي اتُبعت لضم هازارد".
وانتقل هازارد إلى ريال مدريد، مطلع الموسم الجاري قادمًا من تشيلسي، حيث راقبه ريال مدريد على مدار فترات طويلة، وانقض عليه قبل موسم واحد فقط من نهاية عقده، ليضطر تشيلسي إلى بيعه وتحقيق ربح مادي.
ويرتبط مبابي بعقد مع سان جيرمان حتى صيف 2022، ومن خلال هذه التصريحات فإن ريال مدريد لن يدخل في مفاوضات لضم مبابي في نهاية الموسم الجاري، وسينتظر لصيف 2021، من أجل الضغط وحسم الصفقة.
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يضع خطة لضم مبابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.