- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أحكام قضائية من محكمة بأبوظبي لمتهمين بسب وقذف وسيم يوسف والان مع التفاصيل
الثلاثاء 3 مارس 2020
سلطت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، الضوء على الأحكام القضائية الصادرة من محكمة بأبوظبي ضد متهمين بسب وقذف الداعية وسيم يوسف.
وأصدرت محكمة جنح أبوظبي، في جلستها اليوم، أحكاما قضائية في 4 قضايا لمتهمين بسب وقذف مقدم البرامج، وسيم يوسف، على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقضت المحكمة في قضيتين بسقوط الحق في الشكوى وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في شقها المدني، وفي القضية الثالثة واجه المتهم تهمتي سب وقضت المحكمة ببراءته من التهمة الأولى وسقوط الحق في الشكوى وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في شقها المدني في التهمة الثانية.
وأصدرت محكمة الجنح بأبوظبي، حكما غيابيا في القضية الرابعة قضى بتغريم المتهم 20 ألف درهم وأداء 30 ألف درهم لوسيم يوسف على سبيل التعويض، والحرمان من موقع تويتر لمدة 3 أشهر، وفق موقع إرم نيوز.
وكان يوسف قد تعرض لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أشهر؛ بسبب حديثه عن ”صحيح البخاري“، وقال يوسف في تغريدة، في يونيو الماضي، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، إن 163 حسابا على تويتر ستتم إحالتهم للنيابة العامة، مشيرا إلى أنه عمل على جمع التغريدات التي صدرت عن هذه الحسابات.
وتابع قائلا: ”صبرت كثيرا لكنهم تمادوا للأسف، مارسوا أشد أنواع التنمر وسوء الأدب والشتائم، لهذا ”أقسم بالله لن أتنازل عن حقي، والقضاء بيننا“، على حد تعبيره
كانت هذه تفاصيل خبر أحكام قضائية من محكمة بأبوظبي لمتهمين بسب وقذف وسيم يوسف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.