سفير اليمن بمصر يكشف حقيقة انتشار فيروس كورونا بالسفارة

الثلاثاء 3 مارس 2020

كشف السفير اليمني بالقاهرة الدكتور محمد مارم، عن حقيقة انتشار فيروس كورونا بالسفارة.



وقال السفير بالقاهرة الدكتور محمد مارم إن ما يثار حول توقف الموظفين عن العمل لإصابة زوج إحدى العاملات بالسفارة بفيروس كورونا هو عار تماما عن الصحة وشائعات أطلقها أحد المغرضين الذين يسعون لإحداث بلبلة فى عمل السفارة والعلاقات المصرية اليمنية .

ونقل موقع "اليوم السابع" عن مارم قوله ، إن من أطلق شائعة هروب رئيسة المركز الثقافى اليمنى عائشة العوالقى لإصابة زوجها بفيروس كورونا شخص طلب العمل لدى السفارة وحينما أبلغناه بقواعد التوظيف والتى تقتضى موافقة وزارة الخارجية غضب وبدأ يهاجم السفارة بالأكاذيب.

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وأكد مارم أن الجانب المصرى لم يتواصل مع السفارة بهذا الشأن ولم يطلب إحضار السيدة عائشة وزوجها كما أشيع، وهو مصرى الجنسية من مدينة دسوق ولم يسافر إلى فرنسا كما يقال، وأضاف السفير فى تصريحاته؛ حرصا منا والتزاما بمساندة جهود مصر الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا طلبنا من السيدة عائشة وزوجها إجراء كافة الفحوصات الطبية المفترضة للاطمئنان على صحتهم وخلوهم من هذا الفيروس وإفادتنا بالنتيجة .

وأكد السفير أن العلاقات المصرية اليمنية قوية وتحكمها روابط أخوية ولا يمكن لأحد المساس بها؛ وكلنا كجالية يمنية فى مصر نقدر الجهود التى يبذلها الأشقاء هنا لتوفير متطلبات الجالية وهم يشعرون كأنهم فى بلدهم الثانى؛ واعتدنا من مصر الاحتواء والمساندة فى أصعب الظروف التى مر بها اليمن .

وأشاد مارم فى تصريحات بالدعم المقدم من الجانب المصرى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لأبناء اليمن؛ وأضاف:"إننا نثق فى قدرات مصر الطبية الكبيرة والقادرة على مواجهة فيروس كورونا والتصدى له؛ فنجد فى مصر إمكانيات طبية هائلة لا تقل عن مثيلاتها فى الدول المتقدمة؛ متمنيا لمصر وشعبها السلامة والازدهار".