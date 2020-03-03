صحيفة تتحدث عن لفتة الإمارات بإرسال إمدادات طبية لمحافكة كورونا بإيران

الثلاثاء 3 مارس 2020

كتبت صحيفة إماراتية، في نهج إنساني تلقائي متجذّر في نفوس أبناء هذا الوطن، بقيادة رجال استثنائيين، تربّوا في مدرسة الانفتاح والتسامح والعطاء غير المحدود، وتقديم المساعدة لكل كائن في هذه الدنيا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، في لفتة ليست بالمفاجئة أو الغريبة على من عرف هذا القائد، وسبر أغوار نفسه الصافية النقية العامرة بالخير، يأمر بتوجيه طائرة مكّنت فريق خبراء منظمة الصحة العالمية من الوصول بنجاح إلى إيران محملة بالإمدادات الطبية الخاصة بكورونا، في إطار الجهود لاحتواء الفيروس؛ إذ أن إيران الدولة الجارة، يعاني شعبها اليوم تفاقم الإصابات بينهم، وهذا الفريق سيعمل مع السلطات الصحية فيها على مراجعة جهود الاستعداد والاستجابة المستمرة وزيارة المرافق الصحية المعنية والمختبرات والاتفاق على تدابير الرقابة ذات الأولوية، وتقديم التوجيه لتعزيز الاستعداد للمناطق التي لم تتأثر بعد.



وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الثلاثاء تابعها -100 ألف شخص الآن، يستفيدون من هذه اللفتة النبيلة، لأن الطائرة التي أقلت أعضاء الفريق الفني، احتوت على شحنة من الإمدادات الطبية ومعدات الوقاية لدعم 15 ألفاً من العاملين بالرعاية الصحية في إيران، وأكثر من سبعة أطنان من الإمدادات من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي.

Advertisements

واختتمت افتتاحيتها بقولها : " لا كلام يقال بعد هذا العون الإماراتيّ.. إلّا الدعوة إلى المولى أن يغمر بنعمه هذا الوطن، ويحفظ قادته، ويمدّهم بالصحة والسلامة والهناء.نعم إنّها الإمارات".