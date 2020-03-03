صحيفة تكشف أهمية دور الإمارات الراسخ في تعزيز المساعي العالمية للأهداف النبيلة

الثلاثاء 3 مارس 2020

قالت صحيفة خليجية، تؤكد الإمارات بقيادتها الرشيدة جهودها وريادتها في العمل لخير الإنسانية وتقديم كل ما يلزم لمواجهة التحديات والمخاطر، بدعم وتعزيز الجهود الدولية كافة الرامية للتعامل مع الأزمات، وهو ما يثمنه المجتمع الدولي ويؤكد على أهمية دور الإمارات الراسخ في تعزيز المساعي العالمية للأهداف النبيلة التي يتم العمل على تحقيقها، وقد ثمنت منظمة " الصحة العالمية" جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ودور دولة الإمارات في تقديم الدعم اللازم لإيصال المساعدات الطبية وتوفير طائرة لنقل فريق الخبراء الدوليين إلى إيران في إطار الجهود لاحتواء فيروس "كورونا المستجد".



وذكرت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الثلاثاء أن الموقف الإماراتي الإنساني النبيل سهل خلال وقت قصير وصول إمدادات صحية كافية لإجراء الاختبارات اللازمة لـ100 ألف إنسان، وتأمين المعدات اللازمة لـ15 ألف من العاملين في الحقل الطبي و حمايتهم من الإصابة بالفيروس خلال القيام بعملهم، وتأتي ضمن جهود الدولة الداعمة للمساعي الدولية كافة الرامية لمنع تفشي الفيروس وتعزيز العمل على تطويقه .

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وقالت لقد أثبتت الدولة في ظل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، أنها من أكثر الأقطاب الدولية فاعلية في التعامل مع الأزمات العالمية، عبر ما تمتلكه من قدرات وخبرات وإمكانات تسخرها لتأمين صحة وسلامة الإنسان، ومنذ ظهور فيروس "كورونا المستجد"، كانت دولة الإمارات تكثف التنسيق والتعاون مع منظمة الصحة العالمية ، وتعمل على توجيه الجمهور للتعامل الأفضل الذي يضمن تجنب الإصابة بالفيروس ، وقامت بكل ذلك عبر آلية تميزت بشفافية مطلقة موثقة بالأرقام والإعلان والتأكيد على أهمية أخذ الجمهور ما يلزم من معلومات عبر المنصات الرسمية المعتمدة، حيث أثبتت الفاعلية المطلوبة والديناميكية المدعومة بإجراءات الوقاية على المستوى الوطني التي كان لها أفضل الأثر في حماية المجتمع وضمان سلامته وأمنه الصحي.

وأضافت أن الإمارات بتوجيهات القيادة ومسيرتها الطويلة في ميادين الحقل الإنساني حققت الكثير من الإنجازات المشرفة وكانت تؤكد من خلالها أصالة الخصال التي تتمتع بها والمخزون القيمي الذي يضع الإنسان دائماً في طليعة الاهتمامات، وفي كل مكان احتاج الإنسان للدعم والإغاثة جراء أي أزمة، كانت دولة الإمارات تسارع لتقديم كل ما يلزم لتطويق الآثار السلبية بغض النظر عن أي شيء آخر، لأنها تنطلق من رؤية عميقة في الإنسانية وما يجب أن تكون عليه المواقف النابعة من الحرص على الجميع دون التوقف عند أي اعتبارات ثانية، كون نوايا الخير دائماً هي المحرك والثابت الذي تنطلق منه مبادرات ومساعي الدولة الكريمة في مد اليد للآخر والتأكيد على أن الأخوة الإنسانية قيمة سامية ونبيلة تجسد ما نتمناه للجميع.

وأكدت الصحيفة في ختام افتتاحيتها أن مواقف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تجسد أصالة الوطن ونبض الرفعة والإنسانية فيه التي تؤكد دولة الإمارات عبرها المعنى الحقيقي للقيم والمواقف الشجاعة والنبيلة وترسخ موقعها كرائدة في كل مسعى يهدف لخير الإنسان.