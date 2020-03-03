شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يجدد إدانته للتدخلات الإيرانية في الشؤون العربية والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي أن رؤية البرلمان لمفهوم التضامن العربي هو توحيد مواقف الدول العربية تجاه التحديات والمخاطر التي تواجهها، بهدف تحصين المجتمعات العربية وتمتين العلاقات العربية العربية ومواجهة التحديات الخطيرة التي تستهدف أمن وسلامة العالم العربي، ووضع استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي لمواجهة التدخلات السلبية لهذه الدول في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وقال السلمي في محاضرة له اليوم بجامعة عين شمس بالقاهرة، بعنوان (التضامن العربي لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم العربي)، إن البرلمان حريص على وضع خطط لحل الأزمات في بعض الدول العربية التي تعاني من الصراع وتحتاج إلى تحرك عربي عاجل، تنقلها من حالة الصراع إلى حالة الاستقرار. وشدد على أن "التضامن العربي" هو حجر الزاوية والسبيل الأمثل لمواجهة التحديات وتلبية متطلبات المرحلة الحالية لكافة الدول العربية، بما يحفظ أمنها واستقرارها ووحدتها ويُحقق نهضتها وتقدمها، في ظل التحديات الجسيمة التي تعيشها الأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة من قِبل القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، والنزاعات الداخلية وعدم الاستقرار في بعض الدول العربية، وكذلك التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فيها، وتوظيف الطائفية وتكوين ورعاية الميليشيات داخل الدول العربية بغرض إضعافها وتفتيت وحدة مجتمعاتها، إضافة إلى الاعتداء على سيادة بعض الدول العربية من خلال دخول قوات عسكرية لدول إقليمية داخل أراضيها. وأكد على التضامن مع الدول العربية التي تمر بمرحلة عدم استقرار ومنها الجمهورية اليمنية، ودولة ليبيا وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية، وكذلك التضامن مع الدول العربية في دعم القضايا الاستراتيجية، خاصة التضامن مع جمهورية مصر العربية لدعم حقوقها المائية من مياه نهر النيل، واستمرار الدعم الشعبي لقضية الجولان العربي السوري المحتل، ودعم السودان لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأوضح أن البرلمان تحرك بشكل مباشر للتصدي للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية وتفاعل مع الأحداث العربية والتحرك ضد التدخلات الخارجية في الشؤون العربية وبخاصة إدانته الاعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد، في يناير 2016م. وجدد رئيس البرلمان العربي في محاضرته، تضامنه مع مملكة البحرين ضد التدخل الإيراني في شؤونها الداخلية، كما أدان الزيارة العدوانية لقائد الحرس الثوري الإيراني لجزيرة أبو موسى الإماراتية المحتلة، مستنكرا تصريحاته الاستفزازية واللا مسؤولة بشأن الجزر الإماراتية المحتلة، في يناير 2019م.