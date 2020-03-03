بالفيديو.. جماهير النجف تتحدى قرار منع حضور المباريات وتصر على مؤازرة غزلان البادية

وتواجد جمهور غزلان البادية في اعلى احد المباني القريبة من ملعب الإدارة المحلية بالنجف، خلال المباراة القائمة الان بين النجف والكهرباء في إطار منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن انه يلتزم بقرارات خلية الازمة بإقامة المباريات من دون جمهور في إطار حملة مواجهة فايروس كورونا.