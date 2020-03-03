الأسد يحدد موعداً للانتخابات النيابية في سوريا

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الثلاثاء، مرسوماً جمهورياً لتحديد موعد للانتخابات النيابية في البلاد. وذكرت وكالة الانباء السورية "سانا" ان "الأسد أصدر اليوم، المرسوم رقم 76 لعام 2020 القاضي بتحديد يوم الاثنين الموافق لـ 13-4-2020 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث".

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