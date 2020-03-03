أوعزت وزارة التربية إلى إدارات المدارس في بغداد والمحافظات، الثلاثاء، بضرورة التواجد في مقر عملهم لتسهيل مهمة الفرق الصحية للقيام بواجبها للوقاية من انتشار فايروس "كورونا".
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الإجراء يأتي لتسهيل عمل الفرق الصحية المخولة من قبل الجهات العليا لتعفير بنايات المدارس في عموم المحافظات".
وأوضحت، أن "العمل يشمل تعقيم كل مفاصل المدرسة ابتداء من جناح الإدارة إلى الصفوف والقاعات العلمية وانتهاءً بالمجاميع الصحية للحيلولة دون انتشار هذا الفايروس بين التلاميذ والطلبة قبل بدء الفصل الثاني من السنة الدراسية".
وأوضحت، أن "العمل يشمل تعقيم كل مفاصل المدرسة ابتداء من جناح الإدارة إلى الصفوف والقاعات العلمية وانتهاءً بالمجاميع الصحية للحيلولة دون انتشار هذا الفايروس بين التلاميذ والطلبة قبل بدء الفصل الثاني من السنة الدراسية".
كانت هذه تفاصيل خبر التربية تصدر توجيهاً إلى الإدارات بشأن 'تعفير' المدارس للوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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