التربية تصدر توجيهاً إلى الإدارات بشأن 'تعفير' المدارس للوقاية من كورونا

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الإجراء يأتي لتسهيل عمل الفرق الصحية المخولة من قبل الجهات العليا لتعفير بنايات المدارس في عموم المحافظات".

وأوضحت، أن "العمل يشمل تعقيم كل مفاصل المدرسة ابتداء من جناح الإدارة إلى الصفوف والقاعات العلمية وانتهاءً بالمجاميع الصحية للحيلولة دون انتشار هذا الفايروس بين التلاميذ والطلبة قبل بدء الفصل الثاني من السنة الدراسية".

